Украину привлекут к европейскому процессу сертификации "Северного потока-2" - Галущенко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Украина будет вовлечена в процесс сертификации "Северного потока-2" при рассмотрении этого вопроса Европейской комиссией. Об этом во время брифинга журналистам в Брюсселе заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает УНН.
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"Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации "Северного потока-2", когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что большое спасибо нашим партнерам", - заявил Галущенко.
Дополнение
Газопровод "Северный поток-2", которым руководит российский “Газпром”, было завершено в сентябре, и он ждет на окончательную сертификацию от немецкого сетевого агентства, которое заявило, что в первой половине 2022 года никакого решения принято не будет.
Трубопровод стоимостью 11 миллиардов долларов, которым руководит российская государственная газовая компания "Газпром", немецкие регулирующие органы могут одобрить в середине года, и надеется исполнительный директор Uniper, одного из пяти европейских энергетических компаний, которые помогают финансировать трубопровод.
Соединенные Штаты, а также некоторые европейские страны, включая Украину и Польшу, выступают против трубопровода, что в том числе лишит Киев получения оплаты за транзит, а также усилит влияние Москвы на Европу, где цены на газ стремительно растут.
Так, Европа столкнулась с энергетическим кризисом из-за роста потребления и подорожания газа. В начале сентября цены на голубое топливо на Западе начали резко идти вверх.
Резкий рост цен на энергоносители в сочетании с недопоставками вызвали обвинения со стороны европейских официальных лиц в том, что Россия ограничивает поставки, чтобы оказать давление на власти с целью сертификации нового трубопровода. В частности, президент России Владимир Путин пообещал увеличить поставки газа, сказав, что “Северный поток-2” может быть запущен “на следующий день после” такого одобрения.