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Україну залучать до європейського процесу сертифікації "Північного потоку-2" - Галущенко

Україну залучать до європейського процесу сертифікації "Північного потоку-2" - Галущенко

Київ • УНН

 • 16441 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Україна буде залучена до процесу сертифікації "Північного потоку-2" під час розгляду цього питання Європейською комісією. Про це під час брифінгу журналістам у Брюсселі заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає УНН.

Цитата

"Прийнято рішення про те, що Україна буде запрошена до сертифікації "Північного потоку-2", коли це питання дійде до Європейської комісії. Це офіційна позиція, яку ми почули сьогодні, за що дуже дякую нашим партнерам", - заявив Галущенко.

Доповнення

Газопровід "Північний потік-2", яким керує російський “Газпром”, було завершено у вересні, і він чекає на остаточну сертифікацію від німецького мережевого агентства, яке заявило, що в першій половині 2022 року жодного рішення ухвалено не буде.

Трубопровід вартістю 11 мільярдів доларів, яким керує російська державна газова компанія "Газпром", німецькі регулюючі органи можуть схвалити в середині року, сподівається і виконавчий директор Uniper, однієї з п'яти європейських енергетичних компаній, які допомагають фінансувати трубопровід.

Сполучені Штати, а також деякі європейські країни, включаючи Україну та Польщу, виступають проти трубопроводу, який у тому числі позбавить Київ отримання оплати за транзит, а також посилить вплив Москви на Європу, де ціни на газ стрімко зростають.

Так, Європа зіткнулася з енергетичною кризою через зростання споживання і подорожчання газу. На початку вересня ціни на блакитне паливо на Заході почали різко йти вгору.

Різке зростання цін на енергоносії в поєднанні з недопоставками викликали звинувачення з боку європейських офіційних осіб в тому, що Росія обмежує поставки, щоб чинити тиск на владу з метою сертифікації нового трубопроводу. Зокрема, президент Росії Володимир Путін пообіцяв збільшити поставки газу, сказавши, що “Північний потік-2” може бути запущений “на наступний день після” такого схвалення.

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