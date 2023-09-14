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Південь - основний напрямок наступу ЗСУ. На Бахмутському напрямку основні успіхи вздовж південного флангу

Південь - основний напрямок наступу ЗСУ. На Бахмутському напрямку основні успіхи вздовж південного флангу

Київ • УНН

 • 244854 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Південь - основний напрямок наступу ЗСУ, ворог тут знаходиться в обороні, проте не полишає спроб повернути втрачені населені пункти. Тому там щоденно точаться запеклі бої. Водночас на Бахмутському напрямку основні успіхи Сил оборони вздовж південного флангу, розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону, передає УНН.

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"Бахмутський напрямок - там основні успіхи йдуть вздовж південного флангу, скажімо так, довкола Бахмута, поряд з Бахмутом. Там основні бої точилися, для тих, хто стежить за новинами, пам’ятає, що це Андріївка, Курдюмівка, Кліщіївка і там у нас щотижня є просування, щотижня там були звільнені території і зараз дійсно там все йде по плану та успішно, - розповіла Маляр.

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За словами заступниці міністра оборони, на півдні ворог знаходиться в обороні.

"Це означає, що ми там рухаємось, а вони обороняються. І навіть, коли вважається, що новини дуже схожі одна на одну щодня, насправді ситуація дуже динамічна", - зауважила вона.

Населені пункти, які вже були звільнені, за словами Маляр, ворог не хоче полишати просто так.

"І ті позиції, де ми вже закріпились, все одно доводиться захищати від ворожих штурмів, адже вони їх хочуть повернути",- зауважила вона.

"По кількості обстрілів на південному фронті: з боку ворога вистрілюються сотні тисяч боєприпасів, нараховується 4-5 тисяч обстрілів щотижня. Зрозуміло, що там дуже гаряче", - додала Маляр.

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