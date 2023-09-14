Юг - основное направление наступления ВСУ. На Бахмутском направлении основные успехи вдоль южного фланга

Детали

"Бахмутское направление - там основные успехи идут вдоль южного фланга, скажем так, вокруг Бахмута, рядом с Бахмутом. Там основные бои шли, для тех, кто следит за новостями, помнит, что это Андреевка, Курдюмовка, Клищеевка и там у нас еженедельно есть продвижение, каждую неделю там были освобождены территории и сейчас действительно там все идет по плану и успешно, - рассказала Маляр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Силы обороны имели частичный успех в районе Клещеевки, Авдеевки, Курдюмовки

По словам заместителя министра обороны, на юге враг находится в обороне.

"Это означает, что мы там движемся, а они обороняются. И даже когда считается, что новости очень похожи друг на друга каждый день, на самом деле ситуация очень динамична", - отметила она.

Населенные пункты, которые уже были освобождены, по словам Маляр, враг не хочет оставлять просто так.

"И те позиции, где мы уже закрепились, все равно приходится защищать от вражеских штурмов, ведь они их хотят вернуть",- отметила она.

"По количеству обстрелов на южном фронте: со стороны врага выстреливаются сотни тысяч боеприпасов, насчитывается 4-5 тысяч обстрелов еженедельно. Понятно, что там очень горячо", - добавила Маляр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россияне совершили 14 неудачных попыток вытеснить подразделения Украины с занимаемых позиций в районе Марьинки