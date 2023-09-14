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Юг - основное направление наступления ВСУ. На Бахмутском направлении основные успехи вдоль южного фланга

Киев • УНН

 • 244853 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Юг - основное направление наступления ВСУ, враг здесь находится в обороне, однако не оставляет попыток вернуть утраченные населенные пункты. Поэтому там ежедневно идут ожесточенные бои. В то же время на Бахмутском направлении основные успехи Сил обороны вдоль южного фланга, рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Бахмутское направление - там основные успехи идут вдоль южного фланга, скажем так, вокруг Бахмута, рядом с Бахмутом. Там основные бои шли, для тех, кто следит за новостями, помнит, что это Андреевка, Курдюмовка, Клищеевка и там у нас еженедельно есть продвижение, каждую неделю там были освобождены территории и сейчас действительно там все идет по плану и успешно, - рассказала Маляр.

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По словам заместителя министра обороны, на юге враг находится в обороне.

"Это означает, что мы там движемся, а они обороняются. И даже когда считается, что новости очень похожи друг на друга каждый день, на самом деле ситуация очень динамична", - отметила она.

Населенные пункты, которые уже были освобождены, по словам Маляр, враг не хочет оставлять просто так.

"И те позиции, где мы уже закрепились, все равно приходится защищать от вражеских штурмов, ведь они их хотят вернуть",- отметила она.

"По количеству обстрелов на южном фронте: со стороны врага выстреливаются сотни тысяч боеприпасов, насчитывается 4-5 тысяч обстрелов еженедельно. Понятно, что там очень горячо", - добавила Маляр.

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