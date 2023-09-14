россияне совершили 14 неудачных попыток вытеснить подразделения Украины с занимаемых позиций в районе Марьинки

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«Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Марьинском и Запорожском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области где в течение минувших суток противник совершил 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций», - рассказал Ковалев.

По его словам, враг совершил неудачные попытки наступательных действий в районе Малой Токмачки и Вербового Запорожской области, где понес значительные потери, как в живой силе, так и технике.

Дополнения

Украинские военные имели частичный успех в районе Клищеевки, Авдеевки, Курдюмовки Донецкой области.