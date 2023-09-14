россияне совершили 14 неудачных попыток вытеснить подразделения Украины с занимаемых позиций в районе Марьинки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки совершили 14 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций в районе Марьинки в Донецкой области. Об этом сообщил в пятницу спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев во время включения в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Марьинском и Запорожском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области где в течение минувших суток противник совершил 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций», - рассказал Ковалев.
По его словам, враг совершил неудачные попытки наступательных действий в районе Малой Токмачки и Вербового Запорожской области, где понес значительные потери, как в живой силе, так и технике.
Дополнения
Украинские военные имели частичный успех в районе Клищеевки, Авдеевки, Курдюмовки Донецкой области.