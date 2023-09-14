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росіяни здійснили 14 невдалих спроб витіснити підрозділи України із займаних позицій в районі Мар’їнки

росіяни здійснили 14 невдалих спроб витіснити підрозділи України із займаних позицій в районі Мар’їнки

Київ • УНН

 • 173131 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Російські війська протягом минулої доби здійснили 14 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій в районі Мар’їнки на Донеччині. Про це повідомив у п'ятницю речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов під час включення в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Мар’янському та Запорізькому напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’янки Донецької області де протягом минулої доби противник здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій», - розповів Ковальов.

За його словами, ворог здійснив невдалі спроби наступальних дій у районі Малої Токмачки та Вербового Запорізької області де зазнав значних втрат, як у живій силі, так і техніці.

Доповнення

Українські військові мали частковий успіх в районі Кліщіївки, Авдіївки, Курдюмівки Донецької області.

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