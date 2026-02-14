Пісторіус: війна росії проти України не має нічого спільного з військовим конфліктом
Київ • УНН
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не бачить ознак тривалої війни росії проти України. Він наголосив на необхідності зупинити потік грошей від енергоносіїв до рф.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не бачить жодних ознак того, що війна росії проти України триватиме "дуже, дуже довго". Про це повідомляє NTV, інформує УНН.
Деталі
Водночас політик відзначив зміну в способі ведення війни, що "для українців це не віщує нічого доброго".
Було б дуже дивно, якби росія змогла підтримувати це ще дуже, дуже довго. Для того, щоб унеможливити фінансування воєнної машини кремля. потрібно зупинити приплив грошей до РФ від енергоносіїв
Він додав, що західні країни повинні "якомога швидше, остаточно і повністю зупинити приплив грошей від продажу газу і нафти, тому що це джерело фінансування цієї жахливої війни, грошові кошти, які потрібні росії".
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини прийняв перший ударний дрон, спільно виготовлений на першому німецько-українському підприємстві, побачивши перший політ безпілотника.
