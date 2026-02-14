Пісторіус: війна росії проти України не має нічого спільного з військовим конфліктом

$42.990.04
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 12216 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 24249 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 24703 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 26543 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 50795 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 67766 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 51010 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 32683 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 43339 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 69663 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 6104 перегляди
У Міжнародному легіоні ГУР підтвердили, що у боях за Україну загинули чотири іноземціPhoto13 лютого, 21:18 • 5888 перегляди
Оновлено правила набуття громадянства України для іноземців-військових: що зміниться13 лютого, 21:21 • 5222 перегляди
Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Стуббом: про що йшла моваVideo13 лютого, 21:42 • 3970 перегляди
російський дрон знищив будівлю райдержадміністрації на Чернігівщині22:32 • 5402 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 50799 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 67773 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 53120 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 72086 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 113386 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Іран
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 6120 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 8824 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 33569 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 34137 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 37814 перегляди
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення

Пісторіус: війна росії проти України не має нічого спільного з військовим конфліктом

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не бачить ознак тривалої війни росії проти України. Він наголосив на необхідності зупинити потік грошей від енергоносіїв до рф.

Пісторіус: війна росії проти України не має нічого спільного з військовим конфліктом

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не бачить жодних ознак того, що війна росії проти України триватиме "дуже, дуже довго". Про це повідомляє NTV, інформує УНН.

Деталі

Водночас політик відзначив зміну в способі ведення війни, що "для українців це не віщує нічого доброго".

Було б дуже дивно, якби росія змогла підтримувати це ще дуже, дуже довго. Для того, щоб унеможливити фінансування воєнної машини кремля. потрібно зупинити приплив грошей до РФ від енергоносіїв

- сказав Пісторіус.

Він додав, що західні країни повинні "якомога швидше, остаточно і повністю зупинити приплив грошей від продажу газу і нафти, тому що це джерело фінансування цієї жахливої війни, грошові кошти, які потрібні росії".

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини прийняв перший ударний дрон, спільно виготовлений на першому німецько-українському підприємстві, побачивши перший політ безпілотника.

Пісторіус поставив під сумнів щирість мирних намірів кремля31.01.26, 18:23 • 10676 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Німеччина
Україна