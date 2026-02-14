$42.990.04
Писториус: война России против Украины не имеет ничего общего с военным конфликтом

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Министр обороны Германии Борис Писториус не видит признаков затяжной войны России против Украины. Он подчеркнул необходимость остановить поток денег от энергоносителей в РФ.

Писториус: война России против Украины не имеет ничего общего с военным конфликтом

Министр обороны Германии Борис Писториус не видит никаких признаков того, что война России против Украины будет продолжаться "очень, очень долго". Об этом сообщает NTV, информирует УНН.

Детали

В то же время политик отметил изменение в способе ведения войны, что "для украинцев это не предвещает ничего хорошего".

Было бы очень странно, если бы Россия смогла поддерживать это еще очень, очень долго. Для того чтобы исключить финансирование военной машины Кремля, нужно остановить приток денег в РФ от энергоносителей

- сказал Писториус.

Он добавил, что западные страны должны "как можно скорее, окончательно и полностью остановить приток денег от продажи газа и нефти, потому что это источник финансирования этой ужасной войны, денежные средства, которые нужны России".

Напомним

Президент Владимир Зеленский во время визита в Германию принял первый ударный дрон, совместно изготовленный на первом немецко-украинском предприятии, увидев первый полет беспилотника.

