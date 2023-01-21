"Післямова до глобальної нерішучості": Подоляк зробив критичну заяву після "Рамштайну"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк критично прокоментував підсумки засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн через "нерішучість" надати Києву танки, пише УНН.
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"Післямова до глобальної нерішучості… Ви все одно допоможете Україні необхідною зброєю та усвідомите: немає жодного варіанта закінчити війну, крім поразки рф. Але сьогоднішня нерішучість убиває ще більше наших людей. Кожен день зволікання – це смерті українців. Думайте швидше", - написав він.
Доповнення
У п'ятницю, 20 січня, відбулося чергове засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині. За підсумками засідання Україна отримає ракети для систем NASAMS, зенітно-ракетні комплекси Avenger, системи протиповітряної оборони Patriot та іншу військову допомогу.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що "Рамштайн" зміцнив стійкість України, але "за танки доведеться поборотися".
Своєю чергою, міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що український контрнаступ може початися вже цієї весни, і до цього часу необхідно зміцнити обороноздатність країни, розв'язати питання з поставками зброї, включно з танками.
Нагадаємо
Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник висловив розчарування через нерішучість Німеччини щодо відправки танків Leopard 2 в Україну.