"Послесловие к глобальной нерешительности": Подоляк сделал критическое заявление после "Рамштайна"

Цитата

"Послесловие к глобальной нерешительности… Вы все равно поможете Украине необходимым оружием и осознаете: нет ни одного варианта закончить войну, кроме поражения рф. Но сегодняшняя нерешительность убивает еще больше наших людей. Каждый день промедления – это смерти украинцев. Думайте быстрее", - написал он.

Дополнение

В пятницу, 20 января, состоялось очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии. По итогам заседания Украина получит ракеты для систем NASAMS, зенитно-ракетные комплексы Avenger, системы противовоздушной обороны Patriot, и другую военную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Рамштайн" укрепил устойчивость Украины, но "за танки придется побороться".

В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что украинское контрнаступление может начаться уже этой весной, и до этого времени необходимо укрепить обороноспособность страны, решить вопрос с поставками оружия, включая танки.

Напомним

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник выразил разочарование из-за нерешительности Германии относительно отправки танков Leopard 2 в Украину.