"Послесловие к глобальной нерешительности": Подоляк сделал критическое заявление после "Рамштайна"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк критически прокомментировал итоги заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн из-за "нерешительности" предоставить Киеву танки, пишет УНН.
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"Послесловие к глобальной нерешительности… Вы все равно поможете Украине необходимым оружием и осознаете: нет ни одного варианта закончить войну, кроме поражения рф. Но сегодняшняя нерешительность убивает еще больше наших людей. Каждый день промедления – это смерти украинцев. Думайте быстрее", - написал он.
Дополнение
В пятницу, 20 января, состоялось очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии. По итогам заседания Украина получит ракеты для систем NASAMS, зенитно-ракетные комплексы Avenger, системы противовоздушной обороны Patriot, и другую военную помощь.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Рамштайн" укрепил устойчивость Украины, но "за танки придется побороться".
В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что украинское контрнаступление может начаться уже этой весной, и до этого времени необходимо укрепить обороноспособность страны, решить вопрос с поставками оружия, включая танки.
Напомним
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник выразил разочарование из-за нерешительности Германии относительно отправки танков Leopard 2 в Украину.