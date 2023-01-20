Зеленський про "Рамштайн": нашу стійкість зміцнили, але за танки доведеться поборотися

Цитата

“Загалом можна підсумувати, що сьогоднішній “Рамштайн” зміцнить нашу стійкість. Партнери принципові у своєму ставленні – вони будуть підтримувати Україну, скільки необхідно для нашої перемоги. Так, іще доведеться поборотися за постачання сучасних танків, але щоденно ми робимо сильнішою очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалене. Я звернувся сьогодні до учасників зустрічі у Рамштайні, нашої контактної групи з питань оборони. І я дякую всім партнерам, які чітко підтримали українську позицію в дискусіях, що відбулися”, – зазначив Президент.

Деталі

Він додав, що за тиждень вдалося досягти кількох речей. Зеленський наголосив, що дзвінки та переговори з партнерами тривають щоденно – публічні та непублічні.

“Вдалося суттєво посилити наш артилерійський кулак. Дуже вагомо – і гарматами, і снарядами. Є хороші результати щодо бронетехніки – додали кілька сотень бойових машин до нашого арсеналу. Значні результати щодо ракет для реактивних систем і для наших зенітників. Один із найбільших оборонних пакетів оголошений Сполученими Штатами. І я дякую за нього Президенту Байдену, усім конгресменам, усім американцям, які знають, що свобода не може програти”, – відзначив

Голова Держави.

Президент подякував європейським союзникам, які цього тижня зробили чергові кроки в підтримці нашого спільного захисту: Данія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Велика Британія, Фінляндія, Нідерланди та інші. Також подякував Канаді та особисто Прем’єр-міністру Трюдо.

“Сьогодні зустрівся з американськими сенаторами, які прибули в Київ. Панове Грем, Блюменталь і Вайтгауз, дякую за змістовні переговори. Украй важливо цього року не збавляти динаміки нашої співпраці – України й Сполучених Штатів – у всіх сферах. Я впевнений, так і буде. Головна тематика – звичайно, оборона. Захист нашого неба, танки для України, необхідні нам для звільнення нашої території далекобійні ракети. Почув розуміння наших потреб”, – продовжив Президент.

Зеленський також повідомив про розмову з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Лідери поговорили про загальну ситуацію на полі бою в Україні та в Чорноморському регіоні. Також йшлося про те, як реалізувати конкретні пункти української “формули миру”.

Окрім цього, сьогодні відбулась церемонія вручення вірчих грамот новими послами держав-партнерів, які прибули в Україну. Це – Фінляндія, Кіпр, Австрія та Лівія.

Доповнення

Сьогодні у Німеччині відбулося засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". За підсумками засідання Україна отримає ракети для систем NASAMS, зенітно-ракетні комплекси Avenger, системи протиповітряної оборони Patriot, та іншу військову допомогу.