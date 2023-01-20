Зеленский о "Рамштайн": нашу стойкость укрепили, но за танки придется побороться

Цитата

“В целом можно подытожить, что сегодняшний “Рамштайн” укрепит нашу стойкость. Партнеры принципиальны в своем отношении – они будут поддерживать Украину, сколько необходимо для нашей победы. Да, еще придется побороться за поставку современных танков, но ежедневно мы делаем сильнее очевидность безальтернативности того, что решение по танкам должно быть принято. Я обратился сегодня к участникам встречи в Рамштайн, нашей контактной группы по вопросам обороны. И я благодарю всех партнеров, которые четко поддержали украинскую позицию в состоявшихся дискуссиях”, – отметил Президент.

Детали

Он добавил, что за неделю удалось достичь нескольких вещей. Зеленский отметил, что звонки и переговоры с партнерами продолжаются ежедневно – публичные и непубличные.

“Удалось существенно усилить наш артиллерийский кулак. Очень весомо – и пушками, и снарядами. Есть хорошие результаты по бронетехнике – добавили несколько сотен боевых машин в наш арсенал. Значительные результаты по ракетам для реактивных систем и для наших зенитчиков. Один из крупнейших оборонных пакетов объявлен Соединенными Штатами. И я благодарю за него Президента Байдена, всех конгрессменов, всех американцев, которые знают, что свобода не может проиграть”, – отметил Глава государства.

Президент поблагодарил европейских союзников, которые на этой неделе сделали очередные шаги в поддержку нашей общей защиты: Дания, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Великобритания, Финляндия, Нидерланды и другие. Также поблагодарил Канаду и лично Премьер-министра Трюдо.

“Сегодня встретился с американскими сенаторами, которые прибыли в Киев. Господа Грэм, Блюменталь и Уайтхауз, спасибо за содержательные переговоры. Крайне важно в этом году не сбавлять динамики нашего сотрудничества – Украины и Соединенных Штатов – во всех сферах. Я уверен, так и будет. Главная тематика – конечно, оборона. Защита нашего неба, танки для Украины, необходимые нам для освобождения нашей территории дальнобойные ракеты. Услышал понимание наших потребностей”, – продолжил Президент.

Зеленский также сообщил о разговоре с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры поговорили об общей ситуации на поле боя в Украине и в Черноморском регионе. Также речь шла о том, как реализовать конкретные пункты украинской “формулы мира”.

Кроме этого, сегодня состоялась церемония вручения верительных грамот новыми послами государств-партнёров, которые прибыли в Украину. Это – Финляндия, Кипр, Австрия и Ливия.

Дополнение

Сегодня в Германии состоялось заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". По итогам заседания Украина получит ракеты для систем NASAMS, зенитно-ракетные комплексы Avenger, системы противовоздушной обороны Patriot, и другую военную помощь.