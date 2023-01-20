Challenger, Patriot та Avenger: що Україна отримає від партнерів за підсумками “Рамштайну”

Деталі

Так, за підсумками "Рамштайну-8" Україна отримає:

- 8 ЗРК Avenger;

- ракети для систем NASAMS;

- 58 БТР Bradley;

- 90 БТР Stryker;

- 350 позашляховиків;

- 19 гаубиць;

- тисячі артилерійських снарядів;

- ППО Patriot;

- гелікоптери;

- 12 танків “Challenger”.

Доповнення

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заперечив, що рішення країни про потенційне відправлення танків Leopard 2 Україні пов'язане з тим, чи Сполучені Штати зроблять аналогічний крок і направлять Києву танки M1 Abrams.