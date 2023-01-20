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Challenger, Patriot та Avenger: що Україна отримає від партнерів за підсумками “Рамштайну”

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Сьогодні у Німеччині відбулося засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". За підсумками засідання Україна отримає ракети для систем NASAMS, зенітно-ракетні комплекси Avenger, системи протиповітряної оборони Patriot, та іншу військову допомогу. Про це УНН пише з посиланням на народного депутата з фракції “Слуга народу”, члена української делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи Марію Мезенцеву.

Challenger, Patriot та Avenger: що Україна отримає від партнерів за підсумками “Рамштайну”

Деталі

Так, за підсумками "Рамштайну-8" Україна отримає:
- 8 ЗРК Avenger;
- ракети для систем NASAMS;
- 58 БТР Bradley;
- 90 БТР Stryker;
- 350 позашляховиків;
- 19 гаубиць;
- тисячі артилерійських снарядів;
- ППО Patriot;
- гелікоптери;
- 12 танків “Challenger”.

Доповнення

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заперечив, що рішення країни про потенційне відправлення танків Leopard 2 Україні пов'язане з тим, чи Сполучені Штати зроблять аналогічний крок і направлять Києву танки M1 Abrams.

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