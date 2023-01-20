Challenger, Patriot и Avenger: что Украина получит от партнеров по итогам "Рамштайна"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Сегодня в Германии состоялось заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". По итогам заседания Украина получит ракеты для систем NASAMS, зенитно-ракетные комплексы Avenger, системы противовоздушной обороны Patriot, и другую военную помощь. Об этом УНН пишет со ссылкой на народного депутата из фракции “Слуга народа”, члена украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Марию Мезенцеву.
Детали
Так, по итогам "Рамштайн-8" Украина получит:
- 8 ЗРК Avenger;
- ракеты для систем NASAMS;
- 58 БТР Bradley;
- 90 БТР Stryker;
- 350 внедорожников;
- 19 гаубиц;
- тысячи артиллерийских снарядов;
- ПВО Patriot;
- вертолеты;
- 12 танков “Challenger”.
Дополнение
Министр обороны Германии Борис Писториус отрицал, что решение страны о потенциальной отправке танков Leopard 2 Украине связано с тем, сделают ли Соединенные Штаты аналогичный шаг и направят Киеву танки M1 Abrams.