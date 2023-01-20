Challenger, Patriot и Avenger: что Украина получит от партнеров по итогам "Рамштайна"

Детали

Так, по итогам "Рамштайн-8" Украина получит:

- 8 ЗРК Avenger;

- ракеты для систем NASAMS;

- 58 БТР Bradley;

- 90 БТР Stryker;

- 350 внедорожников;

- 19 гаубиц;

- тысячи артиллерийских снарядов;

- ПВО Patriot;

- вертолеты;

- 12 танков “Challenger”.

Дополнение

Министр обороны Германии Борис Писториус отрицал, что решение страны о потенциальной отправке танков Leopard 2 Украине связано с тем, сделают ли Соединенные Штаты аналогичный шаг и направят Киеву танки M1 Abrams.