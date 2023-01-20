Міністр оборони Німеччини заперечив чутки про те, що рішення про постачання "Leopard" пов’язане з танками Abrams
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заперечив, що рішення країни про потенційне відправлення танків Leopard 2 Україні пов'язане з тим, чи Сполучені Штати зроблять аналогічний крок і направлять Києву танки M1 Abrams. Про це інформує CNN, пише УНН.
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Відповідаючи на запитання про це під час інтерв'ю німецькій телекомпанії ARD у четвер, Пісторіус сказав, що він «не знав такої домовленості».
За словами Пісторіуса, поки не ухвалено рішення про те, чи Німеччина відправить танки Leopard 2 в Україну.
Міністр оборони заявив журналістам у кулуарах зустрічі на авіабазі Рамштайн у п'ятницю, що «ми всі не можемо сьогодні сказати, коли буде ухвалено рішення і яким буде це рішення щодо танків Leopard».
Що передувало
Німецькі та американські чиновники зайшли в глухий кут з приводу відправлення танків після численних закликів київського керівництва.
Німецькі офіційні особи заявляли, що не будуть відправляти танки Leopard в Україну або даватимуть дозвіл на це будь-якій іншій країні, яка має на озброєнні танки німецького виробництва, якщо тільки США також не погодяться відправити свої танки M1 Abrams.
"Якщо Америка вирішить, що вони привезуть в Україну бойові танки, це полегшить завдання Німеччині", - заявив у вівторок віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек в інтерв'ю Bloomberg із Давосу.
Беручи до уваги технічне обслуговування та високу вартість утримання "просто не має сенсу" надавати танки M1 Abrams "на даний момент", заявила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх в четвер після повідомлень, що Німеччина не надасть танки Україні, поки США не вирішить зробити це також.
"Вони тримають нас за барель", - заявив CNN у четвер високопосадовець адміністрації Байдена, додавши, що німці вимагають танки для танків і не зрушать з місця при розгляді будь-яких інших пропозицій, зроблених США, щоб підштовхнути Берлін до відправлення "Леопардів".
Проте офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрайт у п'ятницю спростував ці твердження. «Мені важко уявити, щоб канцлер Німеччини диктував якісь умови американському президентові чи висував якісь вимоги».
Представник додав, що Німеччина вважає "важливим", щоб союзники України "діяли дуже єдиним і спільним чином", особливо коли йдеться про постачання бойових танків.