В Пентагоне прокомментировали возможность отправки Украине танков Abrams на фоне заявлений о колебаниях ФРГ

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"Abrams – это скорее проблема поддержки. Я имею в виду, что это танк, который требует реактивного топлива, тогда как Leopard и Challenger – это другой двигатель. Им нужно дизельное топливо. Это немного легче поддерживать. Они могут маневрировать на больших участках территории, прежде чем им понадобится дозаправка. Техническое обслуживание и высокая стоимость, которая потребуется для содержания Abrams, просто - просто не имеет смысла предоставлять это украинцам на данный момент", - сказала пресс-секретарь Пентагона.

"Как вы знаете, мы предоставили Bradley. Мы видим, как другие страны активизируются и продолжают предоставлять Украине оборудование и материалы, которые они могут. В конце концов, это решение Германии. Это их суверенное решение относительно того, какую помощь по безопасности они предоставят, поэтому мы не сможем с ними поговорить. Но я думаю, что мы, безусловно, делаем все возможное, чтобы поддержать Украину в том, что ей нужно", - добавила она, комментируя то, что "немцы отметили, что они колеблются предоставить танки Украине, если США также не обеспечат Abrams".

Дополнение

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных немецких чиновников сообщала, что Германия не позволит союзникам отправлять танки Leopard немецкого производства в Украину, чтобы помочь ей в отражении российской агрессии до тех пор, пока США не согласятся отправить свои собственные танки Abrams.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя позицию о предоставлении танков Украине, после того, как такое решение примут другие, заявил, что это не очень правильная стратегия. Он считает, что не может быть сегментированной помощи или избирательности в укреплении украинской армии.