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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Зеленский высказался о танках на фоне позиции Германии: это не очень правильная стратегия

Киев • УНН

 • 621923 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя позицию о предоставлении танков Украине, после того, как такое решение примут другие, заявил, что это не очень правильная стратегия. Он считает, что не может быть сегментированной помощи или избирательности в укреплении украинской армии. Об этом Зеленский сказал во время Украинского завтрака в Давосе, передает корреспондент УНН.

Зеленский высказался о танках на фоне позиции Германии: это не очень правильная стратегия

Цитата

«Я еще раз могу поблагодарить за помощь нашим партнерам, но при этом есть такие моменты, когда не надо колебаться, или не надо сравнивать. Когда ты говоришь: «Я дам, например танки, если кто-то другой также даст танки. Я мощный в Европе, я помогу, если кто-то вне Европы также поможет». Мне кажется, что это не очень правильная стратегия. Это то же самое, что мы граждане Украины, государство, в котором более 100 национальностей, десятки разных меньшинств, и тут вдруг военные начнут говорить: «Мы этих защищаем, а этих мы не защищаем». Мы не можем делиться, мы все граждане Украины», - сказал Зеленский.

Президент отметил, что не может быть сегментированной помощи или избирательности в отношении укрепления украинской армии.

«Нужны все силы, потому что мы боремся против всей этой тирании, которая называет себя публично соседи», - сказал Зеленский.

Дополнение

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных немецких чиновников сообщала, что Германия не позволит союзникам отправлять танки Leopard немецкого производства в Украину, чтобы помочь ей в отражении российской агрессии до тех пор, пока США не согласятся отправить свои собственные танки Abrams.

Польша работает над тем, чтобы убедить западных союзников прислать не менее 100 боевых танков для поддержки оборонительных усилий Украины против российского вторжения.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что кроме Польши и Финляндии, еще три страны готовы поставить Украине танки Leopard 2.

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