Польща хоче переконати союзників відправити в Україну щонайменше 100 танків

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Моравецький вчергове розкритикував Берлін за повільність у наданні Києву важкого озброєння і заявив, що Німеччина "тепер має почуватися більш відповідальною за підтримку України".

"Я розмовляв з Олафом (Шольцом, канцлером ФРН - ред.) кілька тижнів тому і намагався заохотити його робити більше", - сказав прем'єр.

Він додав, що польський уряд "хоче надихнути інших" відправити щонайменше 100 танків, щоб змінити ситуацію на полі бою в Україні. Моравецький нагадав, що Варшава вже виділила 14 своїх Leopard 2 для Києва і чекає, поки інші країни ЄС, включаючи Данію, Фінляндію та Німеччину, також нададуть танки.

Крім цього, він повідомив, що санкції проти росії вже почали "кусатися", але потрібно докласти більше зусиль. За його словами, зараз ЄС працюватиме над своїм 10-м пакетом, який буде завершено в лютому. Bloomberg пише, що для Польщі це може означати нову напруженість у відносинах з Угорщиною, оскільки прем'єр-міністр країни Віктор Орбан не хоче запроваджувати подальші санкції проти росії.

"Ми не в захваті від їхньої (угорської - ред.) позиції щодо України, але Орбан ніколи не блокував санкції проти росії", - поінформував Моравецький.

Доповнення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у вівторок, що веде переговори з союзниками щодо можливого постачання Україні танків Leopard німецького виробництва, але попередив, що будь-які оголошення повинні відбуватися узгоджено з іншими.

Уряд Німеччини в змозі поставити Україні десятки танків Leopard, що може суттєво збільшити можливості Києва, пише видання. Дванадцять інших європейських країн мають Leopards у своїх арсеналах, але вони потребують схвалення Берліна, перш ніж зможуть передати озброєння.

Нагадаємо

Президент Польщі Анджей Дуда на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявив, що його країна сподівається, що союзники об'єднаються у спільноту країн, які поставлять танки Leopard в Україну, і що вдасться зібрати хоча б танкову бригаду.