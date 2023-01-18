Польша хочет убедить союзников отправить в Украину не менее 100 танков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Польша работает над тем, чтобы убедить западных союзников прислать не менее 100 боевых танков для поддержки оборонительных усилий Украины против российского вторжения. Об этом телевидению Bloomberg заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает УНН.
Детали
Моравецкий в очередной раз раскритиковал Берлин за медлительность в предоставлении Киеву тяжелого вооружения и заявил, что Германия "теперь должна чувствовать себя более ответственной за поддержку Украины".
"Я разговаривал с Олафом (Шольцом, канцлером ФРГ - ред.) несколько недель назад и пытался поощрить его делать больше", - сказал премьер.
Он добавил, что польское правительство "хочет вдохновить других" отправить по меньшей мере 100 танков, чтобы изменить ситуацию на поле боя в Украине. Моравецкий напомнил, что Варшава уже выделила 14 своих Leopard 2 для Киева и ждет, пока другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию, также предоставят танки.
Кроме этого, он сообщил, что санкции против россии уже начали "кусаться", но нужно приложить больше усилий. По его словам, сейчас ЕС будет работать над своим 10-м пакетом, который будет завершен в феврале. Bloomberg пишет, что для Польши это может означать новую напряженность в отношениях с Венгрией, поскольку премьер-министр страны Виктор Орбан не хочет вводить дальнейшие санкции против россии.
"Мы не в восторге от их (венгерской - ред.) позиции по Украине, но Орбан никогда не блокировал санкции против россии", - проинформировал Моравецкий.
Дополнение
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил во вторник, что ведет переговоры с союзниками относительно возможной поставки Украине танков Leopard немецкого производства, но предупредил, что любые объявления должны происходить согласованно с другими.
Правительство Германии в состоянии поставить Украине десятки танков Leopard, что может существенно увеличить возможности Киева, пишет издание. Двенадцать других европейских стран имеют Leopards в своих арсеналах, но они нуждаются в одобрении Берлина, прежде чем смогут передать вооружение.
Напомним
Президент Польши Анджей Дуда на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что его страна надеется, что союзники объединятся в сообщество стран, которые поставят танки Leopard в Украину, и что удастся собрать хотя бы танковую бригаду.