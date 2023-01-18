Польша хочет убедить союзников отправить в Украину не менее 100 танков

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 20121 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 75287 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 117307 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 116876 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 266323 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133013 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121679 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 372127 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83693 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136428 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
1.8м/с
75%
Популярные новости

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77510 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 16865 просмотра

ПАСЕ приняла резолюцию об угрозе демократии из-за иностранного вмешательства: почему она важна для Украины

8 апреля, 15:56 • 12741 просмотра

За 15 дней "энергетического перемирия" армия рф убила 36 украинцев, среди них 9 детей - ЦПД

8 апреля, 16:12 • 12410 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

19:17 • 13789 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 266323 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 293358 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 372127 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 347682 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394964 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77513 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111568 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130815 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170467 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79692 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Польша хочет убедить союзников отправить в Украину не менее 100 танков

Киев • УНН

 • 423320 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Польша работает над тем, чтобы убедить западных союзников прислать не менее 100 боевых танков для поддержки оборонительных усилий Украины против российского вторжения. Об этом телевидению Bloomberg заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает УНН.

Польша хочет убедить союзников отправить в Украину не менее 100 танков

Детали

Моравецкий в очередной раз раскритиковал Берлин за медлительность в предоставлении Киеву тяжелого вооружения и заявил, что Германия "теперь должна чувствовать себя более ответственной за поддержку Украины".

"Я разговаривал с Олафом (Шольцом, канцлером ФРГ - ред.) несколько недель назад и пытался поощрить его делать больше", - сказал премьер.

Он добавил, что польское правительство "хочет вдохновить других" отправить по меньшей мере 100 танков, чтобы изменить ситуацию на поле боя в Украине. Моравецкий напомнил, что Варшава уже выделила 14 своих Leopard 2 для Киева и ждет, пока другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию, также предоставят танки.

Кроме этого, он сообщил, что санкции против россии уже начали "кусаться", но нужно приложить больше усилий. По его словам, сейчас ЕС будет работать над своим 10-м пакетом, который будет завершен в феврале. Bloomberg пишет, что для Польши это может означать новую напряженность в отношениях с Венгрией, поскольку премьер-министр страны Виктор Орбан не хочет вводить дальнейшие санкции против россии.

"Мы не в восторге от их (венгерской - ред.) позиции по Украине, но Орбан никогда не блокировал санкции против россии", - проинформировал Моравецкий.

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил во вторник, что ведет переговоры с союзниками относительно возможной поставки Украине танков Leopard немецкого производства, но предупредил, что любые объявления должны происходить согласованно с другими.

Правительство Германии в состоянии поставить Украине десятки танков Leopard, что может существенно увеличить возможности Киева, пишет издание. Двенадцать других европейских стран имеют Leopards в своих арсеналах, но они нуждаются в одобрении Берлина, прежде чем смогут передать вооружение.

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что его страна надеется, что союзники объединятся в сообщество стран, которые поставят танки Leopard в Украину, и что удастся собрать хотя бы танковую бригаду.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаНовости Мира
Brent
$61.53
Bitcoin
$76,719.90
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,996.15
Ethereum
$1,469.20