Польша хочет убедить союзников отправить в Украину не менее 100 танков

Детали

Моравецкий в очередной раз раскритиковал Берлин за медлительность в предоставлении Киеву тяжелого вооружения и заявил, что Германия "теперь должна чувствовать себя более ответственной за поддержку Украины".

"Я разговаривал с Олафом (Шольцом, канцлером ФРГ - ред.) несколько недель назад и пытался поощрить его делать больше", - сказал премьер.

Он добавил, что польское правительство "хочет вдохновить других" отправить по меньшей мере 100 танков, чтобы изменить ситуацию на поле боя в Украине. Моравецкий напомнил, что Варшава уже выделила 14 своих Leopard 2 для Киева и ждет, пока другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию, также предоставят танки.

Кроме этого, он сообщил, что санкции против россии уже начали "кусаться", но нужно приложить больше усилий. По его словам, сейчас ЕС будет работать над своим 10-м пакетом, который будет завершен в феврале. Bloomberg пишет, что для Польши это может означать новую напряженность в отношениях с Венгрией, поскольку премьер-министр страны Виктор Орбан не хочет вводить дальнейшие санкции против россии.

"Мы не в восторге от их (венгерской - ред.) позиции по Украине, но Орбан никогда не блокировал санкции против россии", - проинформировал Моравецкий.

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил во вторник, что ведет переговоры с союзниками относительно возможной поставки Украине танков Leopard немецкого производства, но предупредил, что любые объявления должны происходить согласованно с другими.

Правительство Германии в состоянии поставить Украине десятки танков Leopard, что может существенно увеличить возможности Киева, пишет издание. Двенадцать других европейских стран имеют Leopards в своих арсеналах, но они нуждаются в одобрении Берлина, прежде чем смогут передать вооружение.

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что его страна надеется, что союзники объединятся в сообщество стран, которые поставят танки Leopard в Украину, и что удастся собрать хотя бы танковую бригаду.