Зеленський висловився про танки на тлі позиції Німеччини: це не дуже правильна стратегія

КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи позицію щодо надання танків Україні, після того, як таке рішення ухвалять інші, заявив, що це не дуже правильна стратегія. Він вважає, що не може бути сегментованої допомоги або вибірковості у зміцненні української армії. Про це Зеленський сказав під час українського сніданку у Давосі, передає кореспондент УНН.