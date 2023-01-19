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Зеленський висловився про танки на тлі позиції Німеччини: це не дуже правильна стратегія

Київ • УНН

 • 621923 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи позицію щодо надання танків Україні, після того, як таке рішення ухвалять інші, заявив, що це не дуже правильна стратегія. Він вважає, що не може бути сегментованої допомоги або вибірковості у зміцненні української армії. Про це Зеленський сказав під час українського сніданку у Давосі, передає кореспондент УНН.

Зеленський висловився про танки на тлі позиції Німеччини: це не дуже правильна стратегія

Цитата

«Я ще раз можу подякувати за допомогу нашим партнерам, але при цьому є такі моменти, коли не треба вагатися, або не треба порівнювати. Коли ти кажеш: «Я дам, наприклад танки, якщо хтось інший також дасть танки. Я потужний у Європі, я допоможу, якщо хтось хто поза Європою також допоможе». Мені здається, що це не дуже правильна стратегія. Це те саме, що ми громадяни України, держава, у якій більше 100 національностей, десятки різних меншин, і тут раптом військові почнуть говорити: «Ми цих захищаємо, а цих ми не захищаємо». Ми не можемо ділитися, ми є всі громадяни України», - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що не може бути сегментованої допомоги або вибірковості щодо зміцнення української армії.

«Потрібні всі сили, тому що ми боремося проти всієї цієї тиранії, яка називає себе публічно сусіди», - сказав Зеленський.

Доповнення

Газета The Wall Street Journal з посиланням на високопоставлених німецьких чиновників повідомляла, що Німеччина не дозволить союзникам відправляти танки Leopard німецького виробництва в Україну, щоб допомогти їй у відображенні російської агресії доти, доки США не погодяться відправити свої власні танки Abrams.

Польща працює над тим, щоб переконати західних союзників надіслати щонайменше 100 бойових танків для підтримки оборонних зусиль України проти російського вторгнення.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що окрім Польщі та Фінляндії, ще три країни готові поставити Україні танки Leopard 2.

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