Кулеба: п’ять країн готові надати Україні танки Leopard

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“Ми вже маємо п’ять країн, які готові передавати (танки Leopard — ред.), але які очікують на остаточне вирішення питання з Німеччиною”, — сказав голова МЗС.

За його словами, ці країни непублічно зголосились передати Україні західні танки, якщо на це буде надана згода Німеччини як країни-виробника.

Нагадаємо

Серед країн НАТО тривають дискусії щодо танків, про надання яких Україна просила вже неодноразово.

11 січня під час візиту до Львова Анджей Дуда повідомив, що Польща ухвалила рішення про передачу Україні танків німецьких Leopard. Берлін має погодити ці поставки. Німецька сторона, зокрема посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, заявляє, що наразі таких запитів не було.