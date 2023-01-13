Кулеба: пять стран готовы предоставить Украине танки Leopard

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“Мы уже имеем пять стран, которые готовы передавать (танки Leopard – ред.), но которые ожидают окончательного решения вопроса с Германией”, – сказал глава МИД.

По его словам, эти страны непублично согласились передать Украине западные танки, если на это будет дано согласие Германии как страны-производителя.

Напомним

Среди стран НАТО продолжаются дискуссии относительно танков, о предоставлении которых Украина просила уже неоднократно.

11 января во время визита во Львов Анджей Дуда сообщил, что Польша приняла решение о передаче Украине танков немецких Leopard. Берлин должен согласовать эти поставки. Немецкая сторона, в частности посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, заявляет, что пока таких запросов не было.