У Німеччині чекають, щоб США першими надали танки Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Німеччина не дозволить союзникам відправляти танки Leopard німецького виробництва в Україну, щоб допомогти їй у відображенні російської агресії доти, доки США не погодяться відправити свої власні танки Abrams, повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на високопоставлених німецьких чиновників, передає УНН.
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у середу, що Німеччина була “стратегічно пов’язана” з друзями та партнерами, коли йшлося про прийняття рішень про те, як підтримати Україну, зокрема танками.
Шольц тепер посилює тиск на президента США Джо Байдена, щоб він дозволив експорт танків “Abrams” до Києва, найближчого американського танка “Leopard”. Берлін вже давно стурбований тим, що такий крок може втягнути країну в пряму конфронтацію з Росією.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у середу, що війна вступила в переломну фазу, і союзники по НАТО повинні надати Україні більше важкого озброєння, зокрема танків.
За даними лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень, союзники по Організації Північноатлантичного договору мають понад 2000 танків Leopard німецького виробництва, які вважаються одними з найдосконаліших у світі.
Декілька європейських урядів заявили, що готові відправити в Україну танки німецького виробництва, включно з Польщею, Фінляндією та Данією, якщо вони отримають дозвіл Берліна, хоча жоден не зробив офіційного запиту. Велика Британія заявила, що надішле 14 своїх основних бойових танків Challenger 2, старішого танка Leopard.
Нагадаємо
США готуються оголосити про новий великий пакет озброєнь для України в п’ятницю. Про це повідомляє POLITIKO з посиланням на власні джерела. Вони вважають, що це відбудеться під час чергового засідання “Рамштайн” у Німеччині