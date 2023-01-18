В Германии ждут, чтобы США первыми предоставили танки Украине

Детали

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что Германия была “стратегически связана” с друзьями и партнерами, когда речь шла о принятии решений о том, как поддержать Украину, в частности танками.

Шольц теперь усиливает давление на президента США Джо Байдена, чтобы он разрешил экспорт танков “Abrams” в Киев, ближайшего американского танка “Leopard”. Берлин уже давно обеспокоен тем, что такой шаг может втянуть страну в прямую конфронтацию с Россией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что война вступила в переломную фазу, и союзники по НАТО должны предоставить Украине больше тяжелого вооружения, в частности танков.

По данным лондонского Международного института стратегических исследований, союзники по Организации Североатлантического договора имеют более 2000 танков Leopard немецкого производства, которые считаются одними из самых совершенных в мире.

Несколько европейских правительств заявили, что готовы отправить в Украину танки немецкого производства, включая Польшу, Финляндию и Данию, если они получат разрешение Берлина, хотя ни одно из них не сделало официального запроса. Великобритания заявила, что пришлет 14 своих основных боевых танков Challenger 2, более старого танка Leopard.

Напомним

США готовятся объявить о новом крупном пакете вооружений для Украины в ’пятницу. Об этом сообщает POLITIKO со ссылкой на собственные источники. Они считают, что это произойдет во время очередного заседания “Рамштайн” в Германии