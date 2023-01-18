США готують великий військовий пакет для України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. США готуються оголосити про новий великий пакет озброєнь для України в п’ятницю. Про це повідомляє POLITIKO з посиланням на власні джерела, пише УНН. Вони вважають, що це відбудеться під час чергового засідання "Рамштайн" у Німеччині.
Деталі
Адміністрація США завершує підготовку нового великого пакету військової допомоги для України вартістю до 2,6 млрд доларів, передає агентство AP. Очікується, що до нього вперше увійдуть близько 100 бронемашин Stryker і щонайменше 50 бойових машин піхоти Bradley. Планується також, що допомога буде включати тисячі одиниць боєприпасів, у тому числі ракети для систем ППО.
Небажання пояснюється проблемами логістики та технічного обслуговування танків, а не занепокоєнням, що їхня передача може призвести до ескалації конфлікту, сказав один з офіційних осіб США. Він зазначив, що США допомогли Україні отримати танки радянських часів і підтримують рішення Великобританії відправити близько десятка своїх танків Challenger 2.
Минулого тижня видання POLITICO вперше повідомило, що Пентагон розглядає можливість надіслати “Strykers” у рамках майбутнього траншу допомоги. А агентство Reuters своєю чергою поінформувало, що обговорюються бомби малого діаметру виробництва Boeing.
Адміністрація Байдена відмовилася відправляти боєприпаси великої дальності, незважаючи на прохання Києва, побоюючись спровокувати Росію.
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“Ми вважаємо, що надання сучасних танків суттєво допоможе та покращить здатність українців воювати там, де вони воюють зараз, і воювати ефективніше в майбутньому”, — сказав журналістам у середу речник Ради національної безпеки Джон Кірбі, маючи на увазі європейські танки. Він відмовився коментувати будь-який майбутній пакет допомоги від США.
Нагадаємо
США продовжать надавати Україні те, що їй необхідно для самооборони у війні з Росією, заявила речник Білого дому Карін Жан П’єр.
За її словами, про це заявив особисто президент США Джо Байден на нещодавній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, додавши, що домовленості передбачають і передачу систем протиповітряної оборони.