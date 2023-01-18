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США готують великий військовий пакет для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. США готуються оголосити про новий великий пакет озброєнь для України в п’ятницю. Про це повідомляє POLITIKO з посиланням на власні джерела, пише УНН. Вони вважають, що це відбудеться під час чергового засідання "Рамштайн" у Німеччині.

США готують великий військовий пакет для України

Деталі

Адміністрація США завершує підготовку нового великого пакету військової допомоги для України вартістю до 2,6 млрд доларів, передає агентство AP. Очікується, що до нього вперше увійдуть близько 100 бронемашин Stryker і щонайменше 50 бойових машин піхоти Bradley. Планується також, що допомога буде включати тисячі одиниць боєприпасів, у тому числі ракети для систем ППО.

Небажання пояснюється проблемами логістики та технічного обслуговування танків, а не занепокоєнням, що їхня передача може призвести до ескалації конфлікту, сказав один з офіційних осіб США. Він зазначив, що США допомогли Україні отримати танки радянських часів і підтримують рішення Великобританії відправити близько десятка своїх танків Challenger 2.

Минулого тижня видання POLITICO вперше повідомило, що Пентагон розглядає можливість надіслати “Strykers” у рамках майбутнього траншу допомоги. А агентство Reuters своєю чергою поінформувало, що обговорюються бомби малого діаметру виробництва Boeing.

Адміністрація Байдена відмовилася відправляти боєприпаси великої дальності, незважаючи на прохання Києва, побоюючись спровокувати Росію.

Цитата

“Ми вважаємо, що надання сучасних танків суттєво допоможе та покращить здатність українців воювати там, де вони воюють зараз, і воювати ефективніше в майбутньому”, — сказав журналістам у середу речник Ради національної безпеки Джон Кірбі, маючи на увазі європейські танки. Він відмовився коментувати будь-який майбутній пакет допомоги від США.

Нагадаємо

США продовжать надавати Україні те, що їй необхідно для самооборони у війні з Росією, заявила речник Білого дому Карін Жан П’єр.

За її словами, про це заявив особисто президент США Джо Байден на нещодавній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, додавши, що домовленості передбачають і передачу систем протиповітряної оборони.

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