США постачатимуть для України те, що їй необхідно для самооборони - Білий дім

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“Сполучені Штати продовжать забезпечувати Україну тим, що їй потрібно для її самозахисту”, — зазначила Жан П’єр.

За її словами, про це заявив особисто президент США Джо Байден на нещодавній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, додавши, що домовленості передбачають і передачу систем протиповітряної оборони.

“Разом з нашими союзниками та партнерами ми продовжимо наші зусилля, щоб притягнути російські сили до відповідальності за звірства, які вони скоїли, а також за військові злочини”, — сказала вона.

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