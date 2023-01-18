США постачатимуть для України те, що їй необхідно для самооборони - Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. США продовжать надавати Україні те, що їй необхідно для самооборони у війні з росією. Про це заявила речник Білого дому Карін Жан П'єр, передає УНН.
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“Сполучені Штати продовжать забезпечувати Україну тим, що їй потрібно для її самозахисту”, — зазначила Жан П’єр.
За її словами, про це заявив особисто президент США Джо Байден на нещодавній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, додавши, що домовленості передбачають і передачу систем протиповітряної оборони.
“Разом з нашими союзниками та партнерами ми продовжимо наші зусилля, щоб притягнути російські сили до відповідальності за звірства, які вони скоїли, а також за військові злочини”, — сказала вона.
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