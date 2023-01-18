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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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США постачатимуть для України те, що їй необхідно для самооборони - Білий дім

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. США продовжать надавати Україні те, що їй необхідно для самооборони у війні з росією. Про це заявила речник Білого дому Карін Жан П'єр, передає УНН.

США постачатимуть для України те, що їй необхідно для самооборони - Білий дім

Цитата

“Сполучені Штати продовжать забезпечувати Україну тим, що їй потрібно для її самозахисту”, — зазначила Жан П’єр.

За її словами, про це заявив особисто президент США Джо Байден на нещодавній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, додавши, що домовленості передбачають і передачу систем протиповітряної оборони.

“Разом з нашими союзниками та партнерами ми продовжимо наші зусилля, щоб притягнути російські сили до відповідальності за звірства, які вони скоїли, а також за військові злочини”, — сказала вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Білий дім: спроби росії деморалізувати українців проваляться

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