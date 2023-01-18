США будут поставлять для Украины то, что ей необходимо для самообороны - Белый дом

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“Соединенные Штаты продолжат обеспечивать Украину тем, что ей нужно для ее самозащиты”, — отметила Жан Пьер.

По её словам, об этом заявил лично президент США Джо Байден на недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, добавив, что договорённости предусматривают и передачу систем противовоздушной обороны.

“Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим наши усилия, чтобы привлечь российские силы к ответственности за зверства, которые они совершили, а также за военные преступления”, — сказала она.

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