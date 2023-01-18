США будут поставлять для Украины то, что ей необходимо для самообороны - Белый дом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. США продолжат предоставлять Украине то, что ей необходимо для самообороны в войне с россией. Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан Пьер, передает УНН.
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“Соединенные Штаты продолжат обеспечивать Украину тем, что ей нужно для ее самозащиты”, — отметила Жан Пьер.
По её словам, об этом заявил лично президент США Джо Байден на недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, добавив, что договорённости предусматривают и передачу систем противовоздушной обороны.
“Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим наши усилия, чтобы привлечь российские силы к ответственности за зверства, которые они совершили, а также за военные преступления”, — сказала она.
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