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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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США будут поставлять для Украины то, что ей необходимо для самообороны - Белый дом

Киев • УНН

 • 766453 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. США продолжат предоставлять Украине то, что ей необходимо для самообороны в войне с россией. Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан Пьер, передает УНН.

США будут поставлять для Украины то, что ей необходимо для самообороны - Белый дом

Цитата

“Соединенные Штаты продолжат обеспечивать Украину тем, что ей нужно для ее самозащиты”, — отметила Жан Пьер.

По её словам, об этом заявил лично президент США Джо Байден на недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, добавив, что договорённости предусматривают и передачу систем противовоздушной обороны.

“Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим наши усилия, чтобы привлечь российские силы к ответственности за зверства, которые они совершили, а также за военные преступления”, — сказала она.

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