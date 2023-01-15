Білий дім: спроби росії деморалізувати українців проваляться

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"Ці удари є ще одним прикладом жорстокої і варварської війни, яку веде росія. США продовжуватимуть надавати Україні те, що їй потрібно для самозахисту, зокрема системи ППО. Разом з нашими союзниками і партнерами – ми продовжимо нашу роботу, щоб притягнути російські сили до відповідальності за їхні військові злочини і звірства. росія продовжує недооцінювати силу і рішучість українського народу, і ці останні спроби деморалізувати його знову проваляться", - сказав речник Ради національної безпеки США.

Нагадаємо

Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики. У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Внаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі 14 людей загинули.