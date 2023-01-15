Белый дом: попытки россии деморализовать украинцев провалятся

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"Эти удары являются еще одним примером жестокой и варварской войны, которую ведет россия. США будут продолжать предоставлять Украине то, что ей нужно для самозащиты, в частности системы ПВО. Вместе с нашими союзниками и партнерами – мы продолжим нашу работу, чтобы привлечь российские силы к ответственности за их военные преступления и зверства. россия продолжает недооценивать силу и решимость украинского народа, и эти последние попытки деморализовать его снова провалятся", - сказал представитель Совета национальной безопасности США.

Напомним

Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества. В Днепре российская ракета попала в жилой дом. В результате российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре 14 человек погибли.