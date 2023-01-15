Кількість загиблих в Дніпрі зросла до 14

Цитата

"14 загиблих… 38 людей рятувальники врятували з-під завалів. Пошукова операція триває", - написав Резніченко у Telegram.

Доповнення

Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики. У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок.

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