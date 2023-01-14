У ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати тип ракет, яка поцілила по будинку в Дніпрі - Повітряні Сили
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Вчора, 14 січня із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 ВКС рф по території України було випущено п’ять крилатих ракет Х-22. Пуски здійснювались із Курської області та з акваторії Азовського моря. Одна із ракет Х-22, запущена з району Курської області близько 15 год. 30 хв. 14 січня, влучила в багатоповерхівку у м. Дніпро (по вул. Набережна Перемоги). Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.
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“Радіолокаційними засобами виявлено приблизне місце запуску, висота, швидкість польоту. Жодних сумнівів, що це була саме ракета Х-22 — немає”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Наголошується, що у Збройних Силах України немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет.
“З початку воєнної агресії росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна — не збита засобами протиповітряної оборони”, — йдеться в повідомленні.
Маса бойової частини Х-22 — близько 950 кг. Максимальна дальність — до 600 км. При застосуванні із великих відстаней відхилення від цілі може становити сотні метрів.
Лише зенітні ракетні комплекси, які у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами (йдеться про такі системи, як Patriot PAC-3 чи SAMP-T), здатні перехоплювати дані повітряні цілі.
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“Будь ласка, звертайте увагу на офіційні заяви представників Повітряних Сил, МО, ГШ, видів та родів ЗС України і перевіряйте будь-які „гучні“ повідомлення, які тиражуються з інших джерел. Інформація — зброя!”, — йдеться в повідомленні.
Додамо
Радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з Марком Фейгіним заявив, що російську ракету Х-22, яка вдарила по житловому будинку в Дніпрі, нібито збили українські сили протиповітряної оборони і вона, за його словами, впала на під’їзд будинку та вибухнула. У Повітряних силах ЗСУ таку інформацію не підтвердили.
Російські пропагандисти почали поширювати його заяву.
Пізніше Арестович у своїх соціальних мережах написав: “Будьте розумнішими. І світ набагато розумніший, ніж Вам здається. Ніхто не повірить російським ЗМІ в їхній „...спробі перенести провину на Україну“ тому, що розумні люди вміють прочитувати причинно-наслідкові зв’язки. Тим більше, такі нескладні. Ніхто не звинуватить Україну. Як не звинуватили після падіння нашої ракети ППО в Польщі, яка вбила двох польських громадян. Вина рф однозначна і не може бути ні розмита, ні ослаблена. Усі чудово розуміють — не було б російського удару, не було б трагедії — незалежно від конкретного механізму її настання. Будинок у Дніпрі зруйнувала російська крилата ракета типу Х-22. Жодна ракета ППО і близько не могла б заподіяти й половини таких руйнувань. Не буде „...жодної реакції у світових ЗМІ проти України“. А якщо ви себе лякаєте реакцією ЗМІ російських, у мене для вас погана новина — вони на це і розраховані. Нас не повинна турбувати реакція російських ЗМІ. І щоб там росіяни не сказали. Нас має турбувати перемога над рф. Нас має турбувати притягнення до відповідальності винних у трагедії — від льотчиків до цих самих „ЗМІ“. Ось на цьому і потрібно зосередитися”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики.
У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок.
Кількість поранених внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Дніпрі зросла до 73, загинули 12 людей.
У Дніпрі рятувальники продовжують шукати ще 26 людей під завалами.
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