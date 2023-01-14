У ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати тип ракет, яка поцілила по будинку в Дніпрі - Повітряні Сили

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“Радіолокаційними засобами виявлено приблизне місце запуску, висота, швидкість польоту. Жодних сумнівів, що це була саме ракета Х-22 — немає”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Наголошується, що у Збройних Силах України немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет.

“З початку воєнної агресії росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна — не збита засобами протиповітряної оборони”, — йдеться в повідомленні.

Маса бойової частини Х-22 — близько 950 кг. Максимальна дальність — до 600 км. При застосуванні із великих відстаней відхилення від цілі може становити сотні метрів.

Лише зенітні ракетні комплекси, які у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами (йдеться про такі системи, як Patriot PAC-3 чи SAMP-T), здатні перехоплювати дані повітряні цілі.

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“Будь ласка, звертайте увагу на офіційні заяви представників Повітряних Сил, МО, ГШ, видів та родів ЗС України і перевіряйте будь-які „гучні“ повідомлення, які тиражуються з інших джерел. Інформація — зброя!”, — йдеться в повідомленні.

Додамо

Радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з Марком Фейгіним заявив, що російську ракету Х-22, яка вдарила по житловому будинку в Дніпрі, нібито збили українські сили протиповітряної оборони і вона, за його словами, впала на під’їзд будинку та вибухнула. У Повітряних силах ЗСУ таку інформацію не підтвердили.

Російські пропагандисти почали поширювати його заяву.

Пізніше Арестович у своїх соціальних мережах написав: “Будьте розумнішими. І світ набагато розумніший, ніж Вам здається. Ніхто не повірить російським ЗМІ в їхній „...спробі перенести провину на Україну“ тому, що розумні люди вміють прочитувати причинно-наслідкові зв’язки. Тим більше, такі нескладні. Ніхто не звинуватить Україну. Як не звинуватили після падіння нашої ракети ППО в Польщі, яка вбила двох польських громадян. Вина рф однозначна і не може бути ні розмита, ні ослаблена. Усі чудово розуміють — не було б російського удару, не було б трагедії — незалежно від конкретного механізму її настання. Будинок у Дніпрі зруйнувала російська крилата ракета типу Х-22. Жодна ракета ППО і близько не могла б заподіяти й половини таких руйнувань. Не буде „...жодної реакції у світових ЗМІ проти України“. А якщо ви себе лякаєте реакцією ЗМІ російських, у мене для вас погана новина — вони на це і розраховані. Нас не повинна турбувати реакція російських ЗМІ. І щоб там росіяни не сказали. Нас має турбувати перемога над рф. Нас має турбувати притягнення до відповідальності винних у трагедії — від льотчиків до цих самих „ЗМІ“. Ось на цьому і потрібно зосередитися”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики.

У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок.

Кількість поранених внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Дніпрі зросла до 73, загинули 12 людей.

У Дніпрі рятувальники продовжують шукати ще 26 людей під завалами.

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