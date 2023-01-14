У ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати тип ракет, яка поцілила по будинку в Дніпрі - Повітряні Сили

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 2084 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 19104 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 41083 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 49161 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 59576 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 102663 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 58564 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 122420 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 86440 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 65130 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
4м/с
29%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 64078 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 52272 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 122519 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 57132 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 53728 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 2118 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 102678 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 123023 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 122424 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 238291 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 54072 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 57463 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 34048 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 38019 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 53223 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

У ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати тип ракет, яка поцілила по будинку в Дніпрі - Повітряні Сили

Київ • УНН

 • 524951 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Вчора, 14 січня із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 ВКС рф по території України було випущено п’ять крилатих ракет Х-22. Пуски здійснювались із Курської області та з акваторії Азовського моря. Одна із ракет Х-22, запущена з району Курської області близько 15 год. 30 хв. 14 січня, влучила в багатоповерхівку у м. Дніпро (по вул. Набережна Перемоги). Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.

У ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати тип ракет, яка поцілила по будинку в Дніпрі - Повітряні Сили

Цитата

“Радіолокаційними засобами виявлено приблизне місце запуску, висота, швидкість польоту. Жодних сумнівів, що це була саме ракета Х-22 — немає”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Наголошується, що у Збройних Силах України немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет.

“З початку воєнної агресії росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна — не збита засобами протиповітряної оборони”, — йдеться в повідомленні.

Маса бойової частини Х-22 — близько 950 кг. Максимальна дальність — до 600 км. При застосуванні із великих відстаней відхилення від цілі може становити сотні метрів.

Лише зенітні ракетні комплекси, які у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами (йдеться про такі системи, як Patriot PAC-3 чи SAMP-T), здатні перехоплювати дані повітряні цілі.

Цитата

“Будь ласка, звертайте увагу на офіційні заяви представників Повітряних Сил, МО, ГШ, видів та родів ЗС України і перевіряйте будь-які „гучні“ повідомлення, які тиражуються з інших джерел. Інформація — зброя!”, — йдеться в повідомленні.

Додамо

Радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з Марком Фейгіним заявив, що російську ракету Х-22, яка вдарила по житловому будинку в Дніпрі, нібито збили українські сили протиповітряної оборони і вона, за його словами, впала на під’їзд будинку та вибухнула. У Повітряних силах ЗСУ таку інформацію не підтвердили.

Російські пропагандисти почали поширювати його заяву.

Пізніше Арестович у своїх соціальних мережах написав: “Будьте розумнішими. І світ набагато розумніший, ніж Вам здається. Ніхто не повірить російським ЗМІ в їхній „...спробі перенести провину на Україну“ тому, що розумні люди вміють прочитувати причинно-наслідкові зв’язки. Тим більше, такі нескладні. Ніхто не звинуватить Україну. Як не звинуватили після падіння нашої ракети ППО в Польщі, яка вбила двох польських громадян. Вина рф однозначна і не може бути ні розмита, ні ослаблена. Усі чудово розуміють — не було б російського удару, не було б трагедії — незалежно від конкретного механізму її настання. Будинок у Дніпрі зруйнувала російська крилата ракета типу Х-22. Жодна ракета ППО і близько не могла б заподіяти й половини таких руйнувань. Не буде „...жодної реакції у світових ЗМІ проти України“. А якщо ви себе лякаєте реакцією ЗМІ російських, у мене для вас погана новина — вони на це і розраховані. Нас не повинна турбувати реакція російських ЗМІ. І щоб там росіяни не сказали. Нас має турбувати перемога над рф. Нас має турбувати притягнення до відповідальності винних у трагедії — від льотчиків до цих самих „ЗМІ“. Ось на цьому і потрібно зосередитися”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики.

У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок.

Кількість поранених внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Дніпрі зросла до 73, загинули 12 людей.

У Дніпрі рятувальники продовжують шукати ще 26 людей під завалами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Дніпрі оголошена триденна жалоба

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$65.04
Bitcoin
$85,439.50
S&P 500
$5,442.83
Tesla
$255.38
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,227.76
Ethereum
$1,671.24