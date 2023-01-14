Кількість загиблих в Дніпрі зросла до 12
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Внаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі 12 людей загинули. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"Вже 12 безневинних життів забрала російська ракета…", - написав Резніченко у Telegram.
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Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики.
У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок.