Количество погибших в Днепре возросло до 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В результате российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре 12 человек погибли. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"Уже 12 невинных жизней унесла российская ракета…", - написал Резниченко в Telegram.
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Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть населенных пунктов в результате обстрелов осталась без электричества.
В Днепре российская ракета попала в жилой дом.