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Ворожий удар по багатоповерхівці у Дніпрі: понад 100 рятувальників розбирають завали

Київ • УНН

 • 401530 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що понад 100 рятувальників розбирають завали пошкодженого російською ракетою будинку, передає УНН.


Ворожий удар по багатоповерхівці у Дніпрі: понад 100 рятувальників розбирають завали

Цитата

“Понад 100 рятувальників розбирають завали пошкодженого російською ракетою будинку. Шукають під уламками людей. Працюють медики, кінологи, комунальні служби. Приходять на поміч і мешканці сусідніх будинків. Дякую усім, хто допомагає. Нам дуже важко, та ми вистоїмо”, — написав Резніченко у Telegram.

Доповнення

За інформацією ДСНС, cтаном на 20:40 врятовано 35 осіб (з них 6 дітей). Загинуло 5 осіб (з них 1 дитина), поранено 64 особи (з них 14 дітей). Продовжується проливання окремих осередків пожеж в завалах. Здійснюється обстеження пошкоджених та вцілілих частин будинку.

На місці події працюють психологи ДСНС (надано допомогу 32 особам) та встановлено 2 пункти обігріву.

“Організовано пошук людей під завалами. Забезпечено освітлення місця робіт та проводяться роботи з демонтажу небезпечних конструктивних елементів”, — інформує ДСНС.

Всього до робіт залучено понад 340 осіб та 67 од. техніки з них від ДСНС — понад 120 осіб та 26 од. техніки. Крім того, залучено 4 кінологічні розрахунки МЦШР ДСНС (м. Ромни) та 20 рятувальників, 4 од. техніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС (м. Київ).

Нагадаємо

Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні.

Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики. У Дніпрі ракета влучила у житловий будинок.

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