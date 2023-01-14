Вражеский удар по многоэтажке в Днепре: более 100 спасателей разбирают завалы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что более 100 спасателей разбирают завалы поврежденного российской ракетой дома, передает УНН.
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“Более 100 спасателей разбирают завалы поврежденного российской ракетой дома. Ищут под обломками людей. Работают медики, кинологи, коммунальные службы. Приходят на помощь и жители соседних домов. Спасибо всем, кто помогает. Нам очень тяжело, но мы выстоим”, — написал Резниченко в Telegram.
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По информации ГСЧС, по состоянию на 20:40 спасены 35 человек (из них 6 детей). Погибло 5 человек (из них 1 ребенок), ранены 64 человека (из них 14 детей). Продолжается проливание отдельных очагов пожаров в завалах. Осуществляется обследование поврежденных и уцелевших частей здания.
На месте происшествия работают психологи ГСЧС (оказана помощь 32 лицам) и установлено 2 пункта обогрева.
“Организован поиск людей под завалами. Обеспечено освещение места работ и проводятся работы по демонтажу опасных конструктивных элементов”, — информирует ГСЧС.
Всего к работам привлечено более 340 человек и 67 ед. техники из них от ГСЧС — более 120 человек и 26 ед. техники. Кроме того, привлечено 4 кинологические расчеты МЦШР ГСЧС (г. Ромны) и 20 спасателей, 4 ед. техники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС (г. Киев).
Напомним
Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине.
Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества. В Днепре ракета попала в жилой дом.