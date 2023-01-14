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Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: з-під завалів врятували 35 людей, кількість постраждалих зросла до 64

Київ • УНН

 • 535856 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. У Дніпрі з-під завалів багатоповерхівки, в яку влучила російська ракета, врятували 35 осіб. Кількість постраждалих зросла до 64, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: з-під завалів врятували 35 людей, кількість постраждалих зросла до 64

Цитата

"Станом на 20:00 з-під завалів багатоповерхівки врятували 35 осіб, зокрема 6 дітей. росія забрала життя п’яти людей, ще 64 - отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці влучання продовжують працювати всі профільні служби: рятувальники, лікарі, 5 слідчо-оперативних груп поліції, криміналістична лабораторія, патрульні поліцейські, криміналісти, кінологи.

Навпроти будинку №118 по вул. Набережна Перемоги на зупинці громадського транспорту розгорнуто штаб прийому звернень людей, постраждалих внаслідок ракетного удару.

Нагадаємо

Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні.

Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики. У Дніпрі ракета влучила у житловий будинок. У результаті чого 60 людей отримали поранення і ще 5 - загинули.

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