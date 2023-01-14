Удар по багатоповерхівці у Дніпрі: кількість поранених зросла до 60, 12 з них - діти

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"Вже майже 60 поранених через влучання російської ракети у дніпровську багатоповерхівку. 12 з них - діти... Рятувальна операція триває", - написав голова ОВА.

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Раніше було відомо про 39 поранених та 5 загиблих у результаті ракетного удару рф по багатоповерхівці у Дніпрі.