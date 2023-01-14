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Світ має зупинити це зло: Зеленський відреагував на ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі

Київ • УНН

 • 1225533 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі і закликав світ зупинити це зло. Водноча він запевнив, що усіх причетні до терору понесуть відповідальність, передає УНН.

Світ має зупинити це зло: Зеленський відреагував на ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі

Цитата

"Вічна пам’ять усім, чиї життя забрав російський терор! Світ має зупинити це зло", - написав Зеленський, коментуючи атаку на Дніпро.

Додамо

За його словами, розбір завалів триває. Усі служби працюють.

"Боремось за кожну людину, кожне життя", - додав Президент.

Він також запевнив, що всіх причетних до цього терору буде знайдено і всі понесуть максимальну відповідальність. 

Раніше

Внаслідок ворожої атаки по багатоповерховому будинку в Дніпрі 5 людей загинуло, 27 - поранено, рятувальні роботи тривають.

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