Мир должен остановить это зло: Зеленский отреагировал на ракетный удар по жилому дому в Днепре

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"Вечная память’всем, чьи жизни забрал российский террор! Мир должен остановить это зло", - написал Зеленский, комментируя атаку на Днепр.

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По его словам, разбор завалов продолжается. Все службы работают.

"Боремся за каждого человека, каждую жизнь", - добавил Президент.

Он также заверил, что все причастные к этому террору будут найдены и все понесут максимальную ответственность.

Ранее

В результате вражеской атаки по многоэтажному дому в Днепре 5 человек погибли, 27 - ранены, спасательные работы продолжаются.