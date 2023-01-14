Мир должен остановить это зло: Зеленский отреагировал на ракетный удар по жилому дому в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по жилому дому в Днепре и призвал мир остановить это зло. В то же время он заверил, что все причастные к террору понесут ответственность, передает УНН.
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"Вечная память’всем, чьи жизни забрал российский террор! Мир должен остановить это зло", - написал Зеленский, комментируя атаку на Днепр.
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По его словам, разбор завалов продолжается. Все службы работают.
"Боремся за каждого человека, каждую жизнь", - добавил Президент.
Он также заверил, что все причастные к этому террору будут найдены и все понесут максимальную ответственность.
Ранее
В результате вражеской атаки по многоэтажному дому в Днепре 5 человек погибли, 27 - ранены, спасательные работы продолжаются.