Удар по многоэтажке в Днепре: количество раненых возросло до 60, 12 из них - дети

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"Уже почти 60 раненых из-за попадания российской ракеты в днепровскую многоэтажку. 12 из них - дети... Спасательная операция продолжается", - написал глава ОГА.

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Ранее было известно о 39 раненых и 5 погибших в результате ракетного удара рф по многоэтажке в Днепре.