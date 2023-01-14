Удар по многоэтажке в Днепре: количество раненых возросло до 60, 12 из них - дети
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Количество пострадавших в результате ракетного удара рф по многоэтажке в Днепре возросло до 60, 12 из них - дети. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"Уже почти 60 раненых из-за попадания российской ракеты в днепровскую многоэтажку. 12 из них - дети... Спасательная операция продолжается", - написал глава ОГА.
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Ранее было известно о 39 раненых и 5 погибших в результате ракетного удара рф по многоэтажке в Днепре.