Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: из-под завалов спасли 35 человек, количество пострадавших возросло до 64

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"По состоянию на 20:00 из-под завалов многоэтажки спасли 35 человек, в том числе 6 детей. россия унесла жизни пяти человек, еще 64 - получили ранения", - говорится в сообщении.

Добавим

Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте попадания продолжают работать все профильные службы: спасатели, врачи, 5 следственно-оперативных групп полиции, криминалистическая лаборатория, патрульные полицейские, криминалисты, кинологи.

Напротив дома №118 по ул. Набережная Победы на остановке общественного транспорта развернут штаб приема обращений людей, пострадавших в результате ракетного удара.

Напомним

Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине.

Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества. В Днепре ракета попала в жилой дом. В результате чего 60 человек получили ранения и еще 5 - погибли.