Дніпро: рятувальники шукають ще 26 людей під завалами
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. У Дніпрі рятувальники продовжують шукати ще 26 людей під завалами. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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“Рятувальна операція у Дніпрі триває. Доля 26 людей ще невiдома...” — написав Резніченко у Telegram.
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Кількість поранених внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Дніпрі зросла до 73, загинули 12 людей.
У місті від 15 січня оголошено триденну жалобу за загиблими через ракетний удар росіян по будинку на житловому масиві Перемога.
Нагадаємо
Вчора, 14 січня російські терористи влучили ракетою у багатоповерхівку, де мешкає більше 1,1 тис. людей. Поранень зазнали 73 людини, зокрема, 14 дітей. Майже всі травмовані нині перебувають у лікарнях, йдеться в повідомленні Дніпровської міської ради.