Днепр: спасатели ищут еще 26 человек под завалами
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В Днепре спасатели продолжают искать еще 26 человек под завалами. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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“Спасательная операция в Днепре продолжается. Судьба 26 людей еще неизвестна...” — написал Резниченко в Telegram.
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Количество раненых в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Днепре возросло до 73, погибли 12 человек.
В городе от 15 января объявлен трехдневный траур по погибшим из-за ракетного удара россиян по дому на жилом массиве Победа.
Напомним
Вчера, 14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку, где проживает более 1,1 тыс. человек. Ранения получили 73 человека, в том числе 14 детей. Почти все травмированные сейчас находятся в больницах, говорится в сообщении Днепровского городского совета.