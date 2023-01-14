Днепр: спасатели ищут еще 26 человек под завалами

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“Спасательная операция в Днепре продолжается. Судьба 26 людей еще неизвестна...” — написал Резниченко в Telegram.

Дополнение

Количество раненых в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Днепре возросло до 73, погибли 12 человек.

В городе от 15 января объявлен трехдневный траур по погибшим из-за ракетного удара россиян по дому на жилом массиве Победа.

Напомним

Вчера, 14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку, где проживает более 1,1 тыс. человек. Ранения получили 73 человека, в том числе 14 детей. Почти все травмированные сейчас находятся в больницах, говорится в сообщении Днепровского городского совета.