У ВСУ нет огневых средств, способных сбивать тип ракет, которая попала по дому в Днепре - Воздушные Силы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Вчера, 14 января с пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС рф по территории Украины было выпущено пять крылатых ракет Х-22. Пуски осуществлялись из Курской области и из акватории Азовского моря. Одна из ракет Х-22, запущенная из района Курской области около 15 час. 30 мин. 14 января, попала в многоэтажку в г. Днепр (по ул. Набережная Победы). Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.
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“Радиолокационными средствами обнаружено приблизительное место запуска, высота, скорость полета. Никаких сомнений, что это была именно ракета Х-22 — нет”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что в Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет.
“С начала военной агрессии россии по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна — не сбита средствами противовоздушной обороны”, — говорится в сообщении.
Масса боевой части Х-22 — около 950 кг. Максимальная дальность — до 600 км. При применении с больших расстояний отклонение от цели может составлять сотни метров.
Только зенитные ракетные комплексы, которые в перспективе могут быть предоставлены Украине западными партнерами (речь идет о таких системах, как Patriot PAC-3 или SAMP-T), способны перехватывать данные воздушные цели.
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“Пожалуйста, обращайте внимание на официальные заявления представителей Воздушных Сил, МО, ГШ, видов и родов ВС Украины и проверяйте любые „громкие“ сообщения, которые тиражируются из других источников. Информация — оружие!”, — говорится в сообщении.
Добавим
Советник Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с Марком Фейгиным заявил, что российскую ракету Х-22, которая ударила по жилому дому в Днепре, якобы сбили украинские силы противовоздушной обороны и она, по его словам, упала на подъезд дома и взорвалась. В Воздушных силах ВСУ такую информацию не подтвердили.
Российские пропагандисты начали распространять его заявление.
Позже Арестович в своих социальных сетях написал: "Будьте умнее. И мир намного умнее, чем Вам кажется. Никто не поверит российским СМИ в их "...попытке перенести вину на Украину" потому, что умные люди умеют прочитывать причинно-следственные связи. Тем более, такие несложные. Никто не обвинит Украину. Как не обвинили после падения нашей ракеты ПВО в Польше, которая убила двух польских граждан. Вина рф однозначна и не может быть ни размыта, ни ослаблена. Все прекрасно понимают - не было бы российского удара, не было бы трагедии - независимо от конкретного механизма ее наступления. Дом в Днепре разрушила российская крылатая ракета типа Х-22. Ни одна ракета ПВО и близко не могла бы причинить и половины таких разрушений. Не будет "...никакой реакции в мировых СМИ против Украины". А если вы себя пугаете реакцией СМИ российских, у меня для вас плохая новость - они на это и рассчитаны. Нас не должна беспокоить реакция российских СМИ. И чтобы там россияне не сказали. Нас должна беспокоить победа над рф. Нас должно беспокоить привлечение к ответственности виновных в трагедии - от летчиков до этих самых "СМИ". Вот на этом и нужно сосредоточиться", - говорится в сообщении.
Напомним
Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества.
В Днепре российская ракета попала в жилой дом.
Количество раненых в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Днепре возросло до 73, погибли 12 человек.
В Днепре спасатели продолжают искать еще 26 человек под завалами.
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