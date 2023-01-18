США готовят большой военный пакет для Украины

Детали

Администрация США завершает подготовку нового крупного пакета военной помощи для Украины стоимостью до 2,6 млрд. долларов, передает агентство AP. Ожидается, что в него впервые войдут около 100 бронемашин Stryker и не менее 50 боевых машин пехоты Bradley. Планируется также, что помощь будет включать в себя тысячи единиц боеприпасов, в том числе ракеты для систем ПВО.

Нежелание объясняется проблемами логистики и технического обслуживания танков, а не беспокойством, что их передача может привести к эскалации конфликта, сказал один из официальных лиц США. Он отметил, что США помогли Украине получить танки советских времен и поддерживают решение Великобритании отправить около десятка своих танков Challenger 2.

На прошлой неделе издание POLITICO впервые сообщило, что Пентагон рассматривает возможность отправить "Strykers" в рамках будущего транша помощи. А агентство Reuters в свою очередь проинформировало, что обсуждаются бомбы малого диаметра производства Boeing.

Администрация Байдена отказалась отправлять боеприпасы большой дальности, несмотря на просьбу Киева, опасаясь спровоцировать Россию.

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“Мы считаем, что предоставление современных танков существенно поможет и улучшит способность украинцев воевать там, где они воюют сейчас, и воевать эффективнее в будущем”, — сказал журналистам в среду представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби, имея в виду европейские танки. Он отказался комментировать любой будущий пакет помощи от США.