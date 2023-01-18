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США готовят большой военный пакет для Украины

Киев • УНН

 • 1369967 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. США готовятся объявить о новом крупном пакете вооружений для Украины в пятницу. Об этом сообщает POLITIKO со ссылкой на собственные источники, пишет УНН. Они считают, что это произойдет во время очередного заседания "Рамштайн" в Германии.

США готовят большой военный пакет для Украины

Детали

Администрация США завершает подготовку нового крупного пакета военной помощи для Украины стоимостью до 2,6 млрд. долларов, передает агентство AP. Ожидается, что в него впервые войдут около 100 бронемашин Stryker и не менее 50 боевых машин пехоты Bradley. Планируется также, что помощь будет включать в себя тысячи единиц боеприпасов, в том числе ракеты для систем ПВО.

Нежелание объясняется проблемами логистики и технического обслуживания танков, а не беспокойством, что их передача может привести к эскалации конфликта, сказал один из официальных лиц США. Он отметил, что США помогли Украине получить танки советских времен и поддерживают решение Великобритании отправить около десятка своих танков Challenger 2.

На прошлой неделе издание POLITICO впервые сообщило, что Пентагон рассматривает возможность отправить "Strykers" в рамках будущего транша помощи. А агентство Reuters в свою очередь проинформировало, что обсуждаются бомбы малого диаметра производства Boeing.

Администрация Байдена отказалась отправлять боеприпасы большой дальности, несмотря на просьбу Киева, опасаясь спровоцировать Россию.

Цитата

“Мы считаем, что предоставление современных танков существенно поможет и улучшит способность украинцев воевать там, где они воюют сейчас, и воевать эффективнее в будущем”, — сказал журналистам в среду представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби, имея в виду европейские танки. Он отказался комментировать любой будущий пакет помощи от США.

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