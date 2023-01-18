Україні потрібно "істотно більше" зброї, у війні настав переломний момент - Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Україна потребує "істотно більше" зброї, оскільки у війні з росією настав переломний момент. Така підтримка є єдиним шляхом до мирного вирішення шляхом переговорів, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Reuters на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, інформує УНН.
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"Це переломний момент у війні та необхідність значного збільшення підтримки України. Якщо ми хочемо мирного вирішення шляхом переговорів завтра, нам потрібно надати більше зброї сьогодні", - заявив він.
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У п'ятницю, 20 січня, на авіабазі Рамштайн у Німеччині відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України. Очікується, що головна увага буде зосереджена не на тому, що нададуть Сполучені Штати, а на тому, чи припинить Німеччину свою опозицію щодо відправлення своїх бойових танків Leopard в Україну або принаймні схвалить їх передачу з країн-союзників.
Столтенберг обережно прокоментував цю тему, заявивши, що консультації тривають, хоча він привітав рішення Великобританії відправити до Києва танки Challenger. Він зауважив, що крім танків Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони та броні, а також боєприпасів, запасних частин і можливостей технічного обслуговування, щоб гарантувати, що вже надана зброя продовжує функціонувати.
За його словами, ситуація на фронті протягом останніх тижнів стабілізувалася, але тривалі запеклі бої в Бахмуті Донецької області "продемонстрували важливість надання більшої кількості зброї для підтримки України".
"Російський президент володимир путін не показав жодних ознак підготовки до миру, і тому він повинен усвідомити, що не може перемогти на полі бою", - підсумував Столтенберг.
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у засіданні контактної групи у форматі "Рамштайн". Крім цього, він проведе двосторонні зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим та іншими високопосадовцями.