Украине нужно "существенно больше" оружия, в войне наступил переломный момент - Столтенберг

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"Это переломный момент в войне и необходимость значительного увеличения поддержки Украины. Если мы хотим мирного решения путем переговоров завтра, нам нужно предоставить больше оружия сегодня", - заявил он.

Детали

В пятницу, 20 января, на авиабазе Рамштайн в Германии состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Ожидается, что главное внимание будет сосредоточено не на том, что предоставят Соединенные Штаты, а на том, прекратит ли Германию свою оппозицию по отправке своих боевых танков Leopard в Украину или по крайней мере одобрит их передачу из стран-союзников.

Столтенберг осторожно прокомментировал эту тему, заявив, что консультации продолжаются, хотя он приветствовал решение Великобритании отправить в Киев танки Challenger. Он отметил, что помимо танков Украине нужно больше систем противовоздушной обороны и брони, а также боеприпасов, запасных частей и возможностей технического обслуживания, чтобы гарантировать, что уже предоставленное оружие продолжает функционировать.

По его словам, ситуация на фронте в течение последних недель стабилизировалась, но продолжающиеся ожесточенные бои в Бахмуте Донецкой области "продемонстрировали важность предоставления большего количества оружия для поддержки Украины".

"Российский президент Владимир Путин не показал никаких признаков подготовки к миру, и поэтому он должен осознать, что не может победить на поле боя", - подытожил Столтенберг.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в заседании контактной группы в формате "Рамштайн". Кроме этого, он проведет двусторонние встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и другими высокопоставленными чиновниками.