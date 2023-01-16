Генсек НАТО візьме участь у засіданні "Рамштайн"

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"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у зустрічі Контактної групи з питань оборони України, яку проводить міністр оборони США Ллойд Остін на авіабазі Рамштайн у Німеччині, 20 січня", - повідомила вона.

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Повідомляється, що зустріч, яку проводить міністр оборони США Ллойд Остін, буде зосереджена на кризі в Україні, що триває та пов’язаних з нею проблемах безпеки, з якими стикаються члени НАТО та партнери.

Крім цього, Столтенберг проведе двосторонні зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим та іншими високопосадовцями.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може розраховувати на додаткові важкі озброєння після того, як Київ запросив у своїх союзників транспортні засоби, артилерію та ракети.