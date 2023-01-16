Генсек НАТО примет участие в заседании "Рамштайн"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в заседании контактной группы в формате "Рамштайн". Об этом информирует УНН со ссылкой на Twitter пресс-секретаря генсека.
Цитата
"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие во встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины, которую проводит министр обороны США Ллойд Остин на авиабазе Рамштайн в Германии, 20 января", - сообщила она.
Детали
Сообщается, что встреча, которую проводит министр обороны США Ллойд Остин, будет сосредоточена на продолжающемся кризисе в Украине и связанных с ним проблемах безопасности, с которыми сталкиваются члены НАТО и партнеры.
Кроме этого, Столтенберг проведет двусторонние встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и другими высокопоставленными чиновниками.
Напомним
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может рассчитывать на дополнительные тяжелые вооружения после того, как Киев запросил у своих союзников транспортные средства, артиллерию и ракеты.