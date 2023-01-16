Генсек НАТО примет участие в заседании "Рамштайн"

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"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие во встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины, которую проводит министр обороны США Ллойд Остин на авиабазе Рамштайн в Германии, 20 января", - сообщила она.

Детали

Сообщается, что встреча, которую проводит министр обороны США Ллойд Остин, будет сосредоточена на продолжающемся кризисе в Украине и связанных с ним проблемах безопасности, с которыми сталкиваются члены НАТО и партнеры.

Кроме этого, Столтенберг проведет двусторонние встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и другими высокопоставленными чиновниками.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может рассчитывать на дополнительные тяжелые вооружения после того, как Киев запросил у своих союзников транспортные средства, артиллерию и ракеты.