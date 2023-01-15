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Україна може чекати на додаткові поставки важкого озброєння від західних країн - Столтенберг

Київ • УНН

 • 435865 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може розраховувати на додаткові важкі озброєння після того, як Київ запросив у своїх союзників транспортні засоби, артилерію та ракети, які є ключовими для самооборони, інформує УНН.

Україна може чекати на додаткові поставки важкого озброєння від західних країн - Столтенберг

Цитата

"Недавні зобов'язання з важкої військової техніки важливі, і я чекаю більшого в найближчому майбутньому", - сказав Столтенберг газеті Handelsblatt напередодні зустрічі групи Рамштайн, яка координує постачання зброї до Києва.

"Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни, – каже Столтенберг. - Тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну їй для перемоги".

Столтенберг вважає, що путін припустився помилки, напавши на Україну.

"Він переоцінив силу своїх збройних сил. Ми бачимо їхні помилки, відсутність морального духу, проблеми із керівництвом, погане обладнання. Але росіяни продемонстрували, що готові зазнавати великих втрат для досягнення своїх цілей".

Раніше

Цього місяця Франція, Німеччина та США пообіцяли відправити легкі танки AMX-10 RC, 40 німецьких піхотних машин Marder та 50 бойових машин Bradley.

Однак на союзників наростає тиск, щоб ті пішли далі та погодилися на постачання бойових танків.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у суботу пообіцяв надати Україні 14 танків Challenger 2, що зробило її першою західною країною, яка поставить важкі танки, про які просить Київ.

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